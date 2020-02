#leroedelgiorno

Sui giornali di oggi ci sono articoli in cui vengono chiamate per nome in modo sminuente, come se fosse importante per annacquare il loro risultato. Quello che non vi va giù è che le vorreste fragili e invece sono in cima al mondo.

https://www.fanpage.it/attualita/ricercatrici-coronavirus-le-vorrebbero-fragili-sono-in-cima-al-mondo/