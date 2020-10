La Lombardia è tornata al centro della pandemia di Coronavirus: non sono tanto (o solamente) i numeri di questi giorni a preoccupare, ma l’impennata di casi e ricoveri che si prevede a breve. A marzo l’assessore al Welfare Gallera aveva parlato del caso Lombardia come “una bomba esplosa all’improvviso”, ma adesso che non c’è nessuna “bomba” inaspettata i risultati (e i problemi) sono sempre gli stessi.

