Trenord, la società che si occupa del trasporto ferroviario regionale in Lombardia, sta attraversando tempi difficili. Nell’anno 2020 dovrebbero mancare circa 150 milioni. In assenza di contributi regionali aggiuntivi che permetterebbero l’equilibrio costi-ricavi, una delle soluzioni, prospettate dalla società, sarebbe il taglio di circa il 20 per cento dei servizi e conseguentemente il taglio del costo del personale.

