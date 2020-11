Quest’estate “non c’è stata nessuna forma di controllo” negli aeroporti lombardi per chi proveniva dai cosiddetti Paesi a rischio. A riferirlo a Fanpage.it è la consigliera regionale del M5s Monica Forte, che ha chiesto alle Ats i numeri relativi agli ingressi dai Paesi a rischio, alle autodichiarazioni e ai tamponi effettuati dai passeggeri scoprendo che i conti non tornano. Certamente non una buona notizia, adesso che si inizia a parlare dei viaggi natalizi.

Continua a leggere

Correlati