Federfarma: “Regione Lombardia non ha vaccini antinfluenzali per le farmacie”

Regione Lombardia “non avrà vaccini sufficienti per distribuirli anche in farmacia”. Così, in una stringata mail, Federfarma Lombardia ha messo nero su bianco ciò che molti farmacisti e cittadini lombardi hanno capito già da tempo: non ci sono vaccini antinfluenzali disponibili. La presidente Annarosa Racca a Fanpage.it: “Purtroppo è stata presa la decisione di non mettere in vendita al pubblico il vaccino”. Il segretario milanese della Simg, Alessandro Politi: “Qui in Lombardia le cose sono andate nella maniera peggiore”.

