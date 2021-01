In Lombardia, la regione italiana con il 22 per cento dei casi e ben il 33 per cento dei decessi per Coronavirus, la campagna di vaccinazione anti Covid è iniziata a rilento, con numeri che impallidiscono di fronte alle altre regioni. “Il confronto è disarmante”, dice a Fanpage.it il consigliere regionale del M5s Marco Degli Angeli. L’assessore al Welfare Giulio Gallera parla però di polemiche pretestuose e assicura: “Dal 4 gennaio fino a diecimila dosi al giorno”.

Continua a leggere

Correlati