Comunali Milano, alleanza tra Sala e Cinque stelle: “Per ora nessun accordo, ma equilibri cambiano”

Il capogruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio regionale della Lombardia, Massimo De Rosa, parla a Fanpage.it della possibile alleanza tra il M5s e il sindaco uscente Beppe Sala in vista delle prossime elezioni comunali, ipotizzata negli scorsi giorni dal vice ministro Buffagni: “Oggi non esiste alcuna alleanza su Milano e in ogni caso la scelta spetta al territorio”. Sul suo nome come possibile sfidante di Sala: “Saranno attivisti e cittadini a scegliere il nostro candidato”.

Continua a leggere

Correlati