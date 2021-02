Le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus aprono nuovi spiragli alla criminalità organizzata. “È nel dna delle mafie da sempre sfruttare sofferenze e disgrazie e in un momento come queste le opportunità che si aprono sono enormi”, spiega l’ex magistrato Gian Carlo Caselli a Fanpage.it. In Lombardia sono tanti gli allarmi arrivati negli ultimi mesi.

