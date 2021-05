L’ex sindaco Gabriele Albertini è davvero fuori dai giochi per le prossime elezioni amministrative a Milano? Sono tanti gli indizi che lasciano ipotizzare che Albertini potrebbe in realtà ripensarci e candidarsi come sindaco per il centrodestra. “Ama farsi pregare”, dice un dirigente di Forza Italia a Fanpage.it. E il coordinatore degli azzurri Tajani: “Siamo favorevoli ad Albertini a Milano”.

