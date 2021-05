La storia di Zyber Curri, operaio kosovaro di 48 anni morto in un cantiere di una centrale idroelettrica in Val Cavragna nel dicembre 2018. Per anni è stato un “fantasma”: era assunto per un’azienda che non figurava nell’appalto e non si capiva cosa ci facesse nel cantiere. A tre anni di distanza sono però cinque gli imputati al processo per la sua morte.

