Bibbiano: dove Salvini ha strumentalizzato i bambini, il PD è rimasto troppo zitto e il M5S ha perso la sua credibilità

Ma se volete la prova più evidente della propaganda su Bibbiano vi basta fare un gioco: posto che la vicenda sia dolorosa e grave (in attesa che si pronunci la magistratura), quale sono le soluzioni proposte? Al di là dei meme su internet, delle magliette e delle accuse cosa propongono Salvini e Meloni per evitare che il caso si ripeta? Quali sono le modifiche di legge proposte? Perché loro dovrebbero essere garanti del fatto che non ricapiti più?

Si tratta solo di fiducia personale sulla capacità di controllo dei due leader? Davvero? Salvini è lo stesso che non si è accorto della sparizione di 49 milioni di euro dai suoi cassetti e Meloni è la stessa a cui è scappato qualche assessore regionale che faceva accordi con la ‘ndrangheta.

La politica seria porterebbe Bibbiano nelle commissioni parlamentari e in Parlamento. Non si tufferebbe a Bibbiano.



Mio pezzo per TPI

