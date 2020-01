#leroedelgiorno



Alan Tripp ha pubblicato il suo primo album a 102 anni. È un successo. Finché riesci a coltivare un progetto, inseguire un sogno, coltivare un sorriso, continui a essere vivo. Esaudire un desiderio a 102 anni significa non avere mai rallentato la propria rincorsa. Forse davvero è la vitalità a tenerci in vita. Forse davvero dovremmo imporci il dovere di dettare noi i tempi e i modi, senza subirli, come avviene componendo una canzone.



https://www.fanpage.it/attualita/alan-tripp-e-il-successo-a-102-anni-ritirati-per-qualcosa-non-da-qualcosa/