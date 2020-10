Con l’attivazione dei due ospedali in Fiera a Milano e Bergamo, decisa per fare fronte all’impennata di casi di Coronavirus e ricoveri in Lombardia, emerge il problema legato al personale da impiegare. La denuncia di Angelo Macchia, responsabile di Nursing Up Lombardia: “La Regione rimescola gli infermieri che ci sono – dice a Fanpage.it – praticamente vogliono sguarnire gli ospedali per foraggiare le due Fiere”.

