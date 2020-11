I pazienti positivi al Covid ma che non necessitano più di cure ospedaliere ospitati nelle Rsa in attesa di negativizzazione. È quanto scritto in una lettera inviata da Ats Milano a diverse strutture assistenziali per anziani della Lombardia che riprende una delibera regionale dello scorso 15 ottobre. L’invito, si legge nella nota, comprende anche un tariffario che prevede un rimborso di circa 130 euro.

