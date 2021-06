Long Covid, Morena e gli altri malati che non guariscono: “In un anno sono invecchiata di 10”

Morena Colombi, una donna residente in Brianza, è guarita dal Covid 15 mesi fa ma continua a avere sintomi che la debilitano gravemente. È una dei tanti malati alle prese con il Long Covid: “I sintomi sono stanchezza cronica, dolori muscolari, alcuni non hanno recuperato ancora il gusto e l’olfatto. Poi ci sono pericarditi, rush cutanei, problemi gastrointestinali. E poi il terribile brain fog, che è come se si attivasse un clic che ti spegnesse per qualche secondo il cervello”. Morena ha creato su Facebook un gruppo che conta oltre 17mila iscritti.

