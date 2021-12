Il lavoro di demolizione del diritto dello sciopero è solo l’ennesimo ingrediente di una pozione insidiosa che comprende la povertà dipinta come colpa, la disoccupazione intesa come fallimento, la scarsità dei salari come caratteristica della competitività e la pace sociale come resa di una delle parti.

